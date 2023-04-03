محمود حجازي عن فيلم رمسيس باريس: اكتشفت جوايا متعة جديدة غير التمثيل

كشف الفنان محمود حجازي، عبر حسابه على إنستجرام عن تفاصيل كتابته لفيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي، المقرر عرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر.

ونشر محمود حجازي، البوستر الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلا: «من زمان بحب الأفكار اللي بره الصندوق، وديما كنت بحب اشغل دماغي من أيام دراستي في أكاديمية الفنون وتقديم روايات لنص مسرحي بشكل مختلف، واكتشفت متعة جديدة جوايا غير التمثيل، وهي إني أطلع أفكار جديدة بتناول مختلف، والفكرة دي كنت كاتبها من 2013 وجنبها شويه أفكار لمشاريع تانية.

وأضاف حجازي: «بالصدفة في يوم من الأيام كنت قاعد مع المخرج أحمد خالد موسى وبنتكلم عن السينما والفن، وحكيت الفكرة، وأول ما سمعها قالي الفكره دي بتاعتي وهشتغل عليها، وقد كان والحمد لله، شكرا أحمد خالد موسى، والفيلم في السينمات إن شاء الله في عيد الفطر المبارك».

فيلم رمسيس باريس

يضم فيلم رمسيس باريس، إلى جانب هيفاء وهبي، عدد من النجوم، أبرزهم محمد سلامة، ومحمد أسامة أس أس، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ومصطفى البنا، والتونسية سميرة مقرون».