«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لتوفير جميع مستلزمات الأسرة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية الرئيس السيسي، التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، وذلك تزامنًا مع الأعياد والمناسبات «عيد القيامة - عيد الفطر المبارك»، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

زيادة عدد السلاسل التجارية

وقد تقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضًا فرعيًا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية «مستلزمات رمضان» وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

كما تم التنسيق مع عدد 15 من الكيانات التجارية المصنعة للملابس الجاهزة والأحذية، بإجمالي 325 فرعًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير كميات من منتجاتها بالفروع الخاصة بها ومعارض المبادرة الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنسب تخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 60%.

المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة.

والدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.