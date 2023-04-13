«التعاون الإسلامي» وغينيا بيساو يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، اليوم الخميس، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الأمن والسلام والتنمية في العالم عمومًا وفي إفريقيا بشكل خاص.

تعاون بين المنظمة والدولة الإفريقية

وأشاد طه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - بإسهام غينيا بيساو في العمل الإسلامي المشترك والجهود التي يبذلها الرئيس عمر إمبالو في إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.