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«القاهرة الإخبارية»: اجتماع طارئ لأمانة منظمة التعاون الإسلامي لبحث أوضاع المسجد الأقصى

كتب:

نرمين عفيفي
11:55 ص | السبت 08 أبريل 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها ، بأن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ستعقد اجتماعًا طارئًا، للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، اليوم السبت، في مقرها بجدة لبحث اقتحامات واعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين فيه.

ومن المُقرر أن يلقي حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، كلمة في الاجتماع، الذي دعت له دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية لتسليط الضوء على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة.

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