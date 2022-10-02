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عمرو الليثي رئيسا لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

كتب:

أبانوب رجائي
05:10 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
عمرو الليثي

عمرو الليثي

اجتمعت اليوم الأحد، بمدينة جدة، الجمعية العامة لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة تمثل 4 قارات، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية.

واختارت الجمعية، الدكتور عمرو الليثى رئيسًا لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وهو اتحاد إعلامي مهني يشمل جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

تغيير مسمى اتحاد الإذاعات الإسلامية

يذكر أن المجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام والتجارة بالمملكة العربية السعودية، عقد اجتماعا في وقت سابق، ووافق فيه على تغيير المسمى من اتحاد الإذاعات الإسلامية ليصبح اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي؛ نظرًا لتطوير وتحديث العمل بالاتحاد، وإدراج العديد من فنون الإعلام تحت مظلته؛ ومنها الإعلام المرئي «التليفزيونات والسوشيال ميديا»، ليكون جامعًا لجميع فنون الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني باعتباره اتحادًا مهنيًا ومعبرًا عن دول منظمة التعاون الإسلامي.

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