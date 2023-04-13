الصحف الأمريكية تكشف هوية مسرب وثائق البنتاجون.. عمره 21 عاما

نشرت «صحيفة نيويورك تايمز» الأمريكية، أن مسرب وثائق البنتاجون السرية يدعى جاك تيكسيرا ويبلغ من العمر 21 عاما، وفق نبأ عاجل بثته قناة العربية.

الكشف عن هوية مسربي وثائق البنتاجون

وأشارت الصحيفة إلى أن «تيكسيرا» يدير مجموعة تضم نحو 30 شخصا سربت وثائق البنتاجون السرية.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قبل قليل، إنه جرى اعتقال أحد مسربي وثائق البنتاجون السرية اليوم.

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن المسؤول عن تسريب وثائق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، هو شاب أمريكي حصل على هذه الوثائق خلال عمله في قاعدة عسكرية أمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الوثائق تمت مشاركتها مع مجموعة من نحو عشرين فردا، معظمهم من الرجال والشباب وموجودة على تطبيق ديسكورد للمراسلة الذي يتكون مشتركوه بأغلبيتهم من محبي ألعاب الفيديو.

وثائق البنتاجون المسربة

وبحسب التقرير فإن الوثائق نشرها العام الماضي، رجل يدعى «أو.جي»، قال لزملائه في المجموعة إنه حصل عليها خلال عمله في قاعدة عسكرية لم يحددها.