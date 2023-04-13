بايدن يخصص 300 مليون دولار لبناء جسور في مختلف أنحاء أمريكا

أعلن مسؤولون أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستكشف اليوم، عن تمويل بقيمة 300 مليون دولار لبناء تسعة جسور في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك ضمن إطار قانون البنية التحتية الذي تم إقراره بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

بايدن يستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة

ويعد هذا القانون إحدى الإنجازات التشريعية الرئيسية للرئيس الأمريكي، وتسعى إدارته إلى تسليط الضوء عليه في إطار استعداداته للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفيما يزور الرئيس بايدن جمهورية أيرلندا، تتوجه كامالا هاريس ووزير النقل، بيت بوتيجيج، وإدارات أخرى إلى بعض مواقع الجسور لبحث التمويل لمشروعات في ثماني ولايات وفي العاصمة واشنطن.

الجسور ستخدم 230 ألف سيارة يومياً

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن هذه الجسور ستخدم إجمالي 230 ألف سيارة يوميًا، وستوفر تلك الاستثمارات وقتا ومالًا لدافعي الضرائب عن طريق تقليل الازدحام المروري وإجراء تحسينات طال انتظارها.

ويذكر أن الرئيس بايدن وقع قانون البنية التحتية بتكلفة تريليون دولار في نوفمبر 2021، وتعمل إدارته حالياً على تنفيذه بإقامة مشروعات لإصلاح الجسور والطرقات وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت ليشمل المزيد من الأميركيين.