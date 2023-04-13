صحيفة تكشف المسؤول عن تسريب الوثائق السرية: معروف على «ديسكورد» بـOG

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن المسؤول عن تسريب الوثائق العسكرية الأمريكية السرية، وقالت إن المسؤول عن تسريب وثائق وزارة الدفاع «البنتاجون»، شاب أمريكي حصل على هذه الوثائق خلال عمله في قاعدة عسكرية أمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، استنادا على مشاركة من عضو في مجموعة الدردشة على منصة «ديسكورد»، التي ظهرت فيها الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة، أن الشخص كان يُعرف فقط باسم «أو جي» OG على المنصة.

وأشار موقع «بيلنجكات»، إلى العثور على مستندات سرية على خادمين على الأقل من خوادم «ديسكورد»، أحدهما يركز على لعبة الفيديو الشهيرة «ميني كرافت»، وفقا لما ذكرته مجلة «فوربس».

«أو جي» يزعم جلب المواد من عمله في قاعدة عسكرية

واضافت «واشنطن بوست»، أن «أو جي» نشر في تجمع مكون من حوالي 20 شخصًا على منصة «ديسكورد» المشهورة بين اللاعبين في عام 2020 رسالة تحتوي على اختصارات ومصطلحات غريبة في 2022، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وزعم «أو جي» أنه جلب المواد إلى منزله من عمله في قاعدة عسكرية، وأنه قضى جزءًا على الأقل من يومه داخل منشأة آمنة تمنع استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق تشارلز مورجان لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إن تسريب وثائق أمريكية سرية سيسمح لروسيا بمقاومة التجسس بشكل أفضل.