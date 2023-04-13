حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاتجار في العملة بالمرج

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم في قضية النصب والاحتيال علي المواطنين، والاتجار في العملة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

النصب علي المواطنين والإتجار بالعملة

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، نصب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته «مبالغ مالية عملات محلية – أجنبية - 15 هاتفا محمولا – جهاز لاب توب - 3 تماثيل فرعونية مُقلدة- سبيكة ذهبية مُقلدة - كمية من مخدري الحشيش والآيس»، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبلغ المالي للاتجار بالنقد والتماثيل، والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

الموقف القانوني

أوضح سمير عبد العظيم المحامي، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».