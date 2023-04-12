اعترافات المتهم بسرقة الدراجات النارية في المرج: «كررتها 5 مرات»

«بختار المناطق الهادية وبشوف الموتوسيكل أو الفيسبا اللي محدش حواليها وبسرقها وأهرب بيها من المنطقة».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة الدراجات النارية في منطقة المرج بالقاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه.

طريقة سرقة الدراجات النارية

كشف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، عن طريقة سرقة الدراجات النارية من الشوارع قائلا: «لازم في الأول أختار الوقت الهادي والمنطقة الفاضية، وبعدها أراقب المكان كويس، وأسرق الموتوسيكل أو الفسبة بطريقة توصيل الأسلاك، وأول ما تقوم معايا، اتحرك بيها بره المنطقة على طول».

وأضاف المتهم أثناء التحقيق معه: «فضلت أكرر نفس الطريقة في السرقة، وكررت نفس الأسلوب ده 5 مرات قبل كدة»، كاشفا أنه لم يكن يتوقع أن تقبض عليه الأجهزة الأمنية بهذه السرعة.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول، القبض على المتهم بسرقة الدراجات النارية في الشوارع بمنطقة المرج بالقاهرة، واتضح من خلال التحريات، أنه مقيم بمحافظة القليوبية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وكشف المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة المنتظر توقيعها على المتهم بسرقة الدراجات النارية من منطقة المرج، لافتا إلى أنه طبقاً للمواد 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبته تصل إلى الحبس إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة.