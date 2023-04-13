نواب وسياسيون: السيسي حريص على لَمّ شمل الأسرة.. والإفراج عن الغارمات تكريم حقيقي للمرأة

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، معتبرين القرار يحمل بعداً إنسانياً شديد الأهمية، خاصة أنه جاء بالتزامن مع عيد الأم، وحلول شهر رمضان، الأمر الذى يسهم فى إدخال البهجة على أسرهم.

رئيس «تضامن النواب»: المرأة حققت مكاسب كبرى تدعم مكانتها المجتمعية

وأكد د. عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى احتفالية تكريم المصرية والأم المثالية لعام 2023، تستهدف دعم المرأة، وتؤكد حرص الرئيس على المرأة وحفظ كرامتها قبل حلول الشهر الكريم.

وقال إن إعلان الرئيس السيسى عن إصدار قانون أحوال شخصية متوازن وموضوعى يتماشى مع نهج مجلس النواب، حيث إننا نتلقى يومياً رسائل من السيدات حول ماهية هذا القانون، مشيراً إلى أن تلك القرارات تستحق الإشادة والتأييد، والمكاسب التى حصلت عليها المرأة فى زمن حكم الرئيس السيسى نقطة تحول يسجلها التاريخ بأحرف من نور، مشدداً على أن «السيسى» حريص على لم شمل الأسرة المصرية.

عضو «التنسيقية»: نعيش العصر الذهبي للمرأة والعفو عن الغارمات لفتة إنسانية تستحق التقدير

وأوضحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن «المرأة فى مصر شهدت عصراً ذهبياً لم تشهده من قبل، وجاءت قرارات الرئيس السيسى لتكون تصديقاً على العهد الجديد الذى تشهده المرأة حالياً، لا سيما قرارات العفو الرئاسى عن الغارمات، الذى يعد لفتة إنسانية تستحق التقدير».

وكيل «اتصالات النواب»: الحقوق والامتيازات التى حصلت عليها المرأة حققت لها المواطنة المتساوية

وأضافت عضو «التنسيقية»: اليوم المرأة المصرية تعد محوراً أساسياً ضمن خطة الدولة، وهذا يعكس مشهد الجمهورية الجديدة فى ظل إطلاق استراتيجية تمكين المرأة المصرية لعام ٢٠٣٠ لأول مرة فى تاريخ مصر والعالم العربى، ما يعكس مدى إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المحورى فى عملية التنمية، كما نوهت «محروس»، الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن، بأنه علينا أن نحتفل أيضاً بالحقوق والامتيازات التى حصلت عليها المرأة المصرية مؤخراً، ما حقق لها المواطنة المتساوية فى المجتمع.

«مستقبل وطن»: الرئيس داعم بقوة للمرأة المصرية

وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفالية السنوية للمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 حمل رسائل بالغة الأهمية، أهمها أن الرئيس داعم بقوة للمرأة المصرية ولن يتوقف عن تعزيز دورها فى المجتمع، ومضاعفة مساهمتها فى خطط التنمية التى تقوم بها الدولة المصرية.

وقال «عثمان» إن الرئيس أعلن عدداً من القرارات المهمة التى ترفع من مؤشر تمكين المرأة المصرية خلال السنوات المقبلة، أهمها تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات لتأهيلهن لتولى المناصب العليا بالدولة، كذلك التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة؛ لزيادة فرص تمكين المرأة اقتصادياً لأنه سيتيح لها المزيد من فرص العمل والوظائف فى المستقبل.

وثمّن عضو مجلس النواب قرار الرئيس بالتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، كذلك دعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، وتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنية؛ لأنه سيسهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى لعدد كبير من النساء، كما سيسهم القرار فى تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، ما يعزز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

وشدد «عثمان» على ضرورة متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاحتفالية السنوية للمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 تعد شهادة تقدير لكل أم وسيدة مصرية على دورها فى حماية هذا الوطن وتحديداً فى ٣٠ يونيو، مضيفاً أن قرار العفو الرئاسى عن عدد من الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، يحمل بعداً إنسانياً شديد الأهمية، خاصة أنه جاء بالتزامن مع عيد الأم، وحلول شهر رمضان، الأمر الذى يسهم فى إدخال البهجة على أسرهم، مؤكداً أن الرئيس حريص دائماً على مراعاة الجوانب الإنسانية.

وقال إن حديث الرئيس حمل رسائل مهمة للمرأة، أهمها أن قانون الأحوال الشخصية سيكون على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، وسينتصر لحقوق المرأة بما يحقق استقرار الأسر المصرية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية، بتوجيهات من الرئيس السيسى، على تعزيز وجود المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، على حد وصفه.