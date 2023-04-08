هدى رشوان: حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات مبهج.. ومسلسلات «المتحدة» متنوعة

قالت هدى رشوان مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ حفل إفطار الأسرة المصرية في حي الأسمرات هذا العام مبهج للغاية، إذ أن اختيار المكان كان موفقًا للغاية، خاصة أن نتيجة الجهد الذي بذلته الدولة بهذا الحي واضحة للجميع، مشيرة إلى أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض الأسر المنتجة والاطمئنان على أحوالهم وحركة البيع والشراء هناك، إلى جانب الاهتمام بالأطفال وتعليمهم والاهتمام بثقافتهم، خير دليل على أن الدولة لم تهتم بالبنية التحتية فقط بل حرصت على العمل بناء شخصية المواطن وعقله، وعليه فإن حي الأسمرات أكبر من مجرد مكان أو مشروع من مشروعات الدولة.

تطبيق «تحويشة» عبارة عن «جمعية» لتعليم السيدات الادخار

وأضافت مدير تحرير جريدة الوطن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ تطبيق «تحويشة» عبارة عن «جمعية»، ولكن تمّ إنشائه وفق نظام جيد للغاية من قبل المجلس القومي للمرأة في القرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال كارت «ميزة»، إذ يعمل على تجميع مبالغ مالية على مدار شهور لتعليم السيدات الادخار.

مسلسلات الشركة المتحدة نجحت في تقديم دراما المرأة بشكل قوي

وأكّدت هدى رشوان، أنَّ المسلسلات التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات متنوعة للغاية، إذ نجحت الشركة المتحدة في أكثر من جانب، التاريخي منها والثقافي ومسلسلات الأطفال التي تسترد الفولكلور المصري القديم، والجانب الاجتماعي ودراما المرأة نجحت بها نجاح باهر وقوي، هذا بجانب المسلسلات الكوميدية، وتترات المسلسلات وكلماتها الرائعة، موضحة أنَّ «مذكرات زوج» هي رواية لأحمد بهجت كوميدية ولطيفة تمّ إعادة إنتاجها نظرًا لتغير طبيعة المشكلات الزوجية.