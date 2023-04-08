تنظيم فعاليات الأسرة المصرية بقرية كوم الزهير بأبو قرقاص بالمنيا

نظم المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الأمسية الرمضانية الثانية بقرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك ضمن فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية» بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتنسيق والتعاون مع فرع هيئة قصر الثقافة.

عروض فنية وثقافية تتناول الرسائل الأساسية

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الفعاليات تأتي في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث شملت عدد من الأنشطة من بينها عروض فنية وثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروعات، عن طريق ألعاب العرائس، كما تم عقد حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

وأضافت «أبو سمرة»، أنه جرى تنظيم عروض شعرية وورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال، حيث شارك في الأمسية عدد من رجال الدين، مؤكدة على أن تلك الأمسيات تأتى حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور

وتشمل فعاليات الأسرة المصرية بقري محافظة المنيا، عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات أغانٍ وطنية، وعروض شعرية وورش رسم وتلوين ورسم على وجوه للأطفال.

وتستهدف أمسيات الأسرة المصرية قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.