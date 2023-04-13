مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعا لمناقشة القضايا التشريعية

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، لقاء مع الصحفيين النواب، أمس الأربعاء، بمقر النقابة، بناءً على دعوة وجهها النقيب.

وأكد «البلشي» أن اللقاء هو جزء من التشاور والتعارف، وهو بداية لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات معكافة الأطراف المعنية، مشددًا على أن التحاور مع الزملاء النواب هو جزء أساسي لامتدادنا وقوتنا، خاصة عند مناقشة القضايا التشريعية المتعلقة بالمهنة، والقوانين ذات الصلة، وتعزيزًا للتعاون والتنسيق المشترك بين النقابة وأعضائها من النواب.

الحوار الوطني

وشدد نقيب الصحفيين، على أن البيئة التشريعية المتعلقة بالعمل الصحفي تحتاج إلى تعديل في الفترة المقبلة، من بينها قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ومنع الحبس في قضايا النشر، معربا عن أمله أن يكون الاجتماع بداية لآلية دائمة للتنسيق في القضايا العاجلة والعلاقة مع السلطة التنفيذية، وصياغة وتوحيد الرؤى حول الأجندة التشريعية للنقابة على أن تكون البداية بموقف النقابة من الحوار الوطني.

وأشار خالد البلشي إلى أن هذا اللقاء، بداية وامتداد لاجتماعات لاحقة ستعقد بين مجلس النقابة، ونقباء سابقين وشيوخ المهنة، وأعضاء المجالس السابقة، والأعضاء المنتخبين في المؤسسات الصحفية، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وأعضاء الجمعية العمومية، للتحاور والتشاور حول قضايا المهنة.

«البلشي» يشكر الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ووجه «البلشي» الشكر لكل الزملاء الصحفيين، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين استجابوا لدعوتي لهم للاجتماع مع مجلس النقابة، في تقليد جديد بادرت إليه لبحث سبل التعاون بين مجلس النقابة والنواب الصحفيين في المجالات كافة، خاصة التشريعية والخدمية .

وأوضح النقيب أن اللقاء جاء بمشاركة 20 نائبا صحفيًا، مؤكدا: «كان لقاء مهمًا وكانت مساهماتكم مهمة وثرية، وأتمنى أن يكون اللقاء بداية لآلية دائمة للتنسيق في القضايا العاجلة وصياغة وتوحيد الرؤى حول الأجندة التشريعية للنقابة».