مسلسل يحيى وكنوز 2.. مازن يعتذر لـ يحيى بعد سرقة البردية

تضمنت الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز2، اعتذار مازن لـ يحيى بعد سرقة البردية بسببه، قائلا :«أنا أسف يا يحيى كان نفسي أحل المشكلة بس ما اعقدها، وانت دلوقت البطل اللى رجع البردية».

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 22

وسأل يحيى عن العهد الذي سينتقلون إليه من خلال كلمة السر في أحداث الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز 2 ، متابعا «سينو هيفرح بسفرنا أوى».

وقد بدأ مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 22 باستكمال ماحدث بعد عثور «كنوز» على البردية داخل الأهرامات بعد عملية بحث مكثفة بمساعدة «يحيي» ووالدهما، إلا أن الدكتور عجيب يحاول سرقتها لتدمير تاريخ الحضارة المصرية.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 22

وينجح اللصوص في مسلسل يحيى وكنوز 2 في ربط «يحيي وكنوز» ووالدهما، لسرقه البردية، وتتصاعد الأحداث بوصول قوات الشرطة وهروب العصابة فورًا.

يتشعر يحيي وكنوز بالخوف الشديد، إلا أن والدتهما تتدخل لإنقاذهم من اللصوص، ويعتقد والدهما أنها «سوبر ماما» وهي شخصية تعود لعصر رمسيس الثاني.

يعود يحيي للدكتور عصام، ويقوم بانقاذه وانه وجد البردية، لكن اللصوص بقيادة الدكتور عجيب قاموا بسرقتها، وسيعمل على ايجادها، ليعودوا سويا إلى العصر الحالي.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

أما موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc فسيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.