مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22.. سينو الفرعوني يرى الموتوسيكل لأول مرة

تضمنت الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز 2، متابعة «سينو» الذي خرج من عصر فرعوني للتو، وتعجب من رؤية الموتوسيكل لأول مرة، وطلب منه يحيى أن يحكي لهم المزيد عن التاريخ المصري القديم.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 22

وسأل سينو في أحداث الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز 2، عن كيفية تشغيل الموتوسيكل، ولم يكن يعرف معنى البنزين الذي شرحه له يحيى وأصدقاؤه، وأوضح له أحدهم أنه مادة جرى اكتشافها في العصر الحديث، وهي مصدر الطاقة.

واستكمل سينو حكاياته، وحكى حكاية نهاية عصر الأسرة السادسة، بعد وفاة الملك تيبي الأول، وهو واحد من ملوك كيمت الذين دافعوا عن حدودها.

وقد بدأ مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 22 باستكمال ماحدث بعد عثور «كنوز» على البردية داخل الأهرامات، بعد عملية بحث مكثفة بمساعدة «يحيي» ووالدهما، إلا أن الدكتور عجيب يحاول سرقتها لتدمير تاريخ الحضارة المصرية.

وينجح اللصوص في مسلسل يحيى وكنوز 2 في ربط «يحيي وكنوز» ووالدهما، لسرقه البردية، وتتصاعد الأحداث بوصول قوات الشرطة وهروب العصابة فورًا.

يتشعر يحيي وكنوز بالخوف الشديد، إلا أن والدتهما تتدخل لإنقاذهم من اللصوص، ويعتقد والدهما أنها «سوبر ماما» وهي شخصية تعود لعصر رمسيس الثاني.

يعود يحيي للدكتور عصام، وينقذه، ويؤكد له أنه وجد البردية، لكن اللصوص بقيادة الدكتور عجيب سرقوها، وسيعمل على إيجادها، ليعودوا سويا إلى العصر الحالي.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

أما موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc، فسيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.