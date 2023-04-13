مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22.. يحيى يدعم عصام لإنقاذ البردية

واصل الدكتور عصام خلال الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز 2، البحث عن أسرار البردية ومحاوله اللصوص سرقتها، إلا أنه يقع في العديد من المشكلات التي جعلت يحيى يقرر الذهاب إليه، ومحاولة إنقاذه، لكن كنوز أصرت على عدم السماح له بالذهاب إلى منطقة الأهرامات وحيدًا.

الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز2

وينتقل يحيى وكنوز خلال الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز، برفقة والدهما إلى منطقة الأهرامات، لدعم عصام في محاولته إنقاذ البردية من قبضة الشرير، ويجسد دوره الفنان محمد ثروت.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

أما موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc فسيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.