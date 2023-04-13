وزير الرياضة: نستعين بالخبرات الأجنبية لإعداد لاعبين للاحتراف في أوروبا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشجيع الوزارة للأندية الرياضية للتوسع في إقامة الأكاديميات الرياضية والاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا الشأن؛ بما يعود بالنفع على اكتشاف وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات المدربين المصريين.

لقاء عبر الكونفرانس لبحث تنمية مهارات الشباب

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة مع سفير مصر لدي البرتغال السفير وائل النجار عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والقنصل أحمد شاش لبحث الاستفادة من الخبرات البرتغالية في كرة القدم في مجالات التدريب وعلوم الرياضة المختلفة وإعداد المدربين والإداريين وثقل مهاراتهم عن طريق التعايش مع الخبراء والفنيين البرتغاليين لخلق كوادر رياضية، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تبادل الخبرات في مجال العلوم الرياضية.

ولفت الوزير، إلى انتعاش الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بالمواهب الرياضية الشابة التي تتطلب تقديم كل الدعم والرعاية لها لاستدامة موهبتها، مشيرًا إلى نهج الوزارة نحو إعلاء قيمة الاستثمار الرياضي بالمجتمع للمساهمة في نشر الرياضة والكشف عن المواهب الرياضية من جانب ورعاية الأبطال الرياضيين من جهة أخرى.

عقد الشراكات مع كبرى الأندية العالمية

وأضاف «صبحي» أن التدريب والتسويق الرياضي والإدارة الرياضية والإعداد البدني للاعبين يسهم في النهوض بمنظومة كرة القدم المصرية وإعداد لاعبين مؤهلين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، من خلال إنشاء منظومة كروية متكاملة قائمة على الاستعانة بأفضل المدربين في مصر، وعقد الشراكات مع كبرى الأندية العالمية، لتطوير مهارات اللاعبين وتقديم دورات تدريبية للمدربين حول كيفية انتقاء المواهب، وتحليل أداء اللاعبين، وتقديم الخبرات اللازمة لتطوير مستوى الناشئين وفقًا لأحدث التدريبات العالمية، وإعداد اللاعبين بكافة المهارات الرياضية المتطورة لتجهيزهم للاحتراف العالمي، وتنمية الاستثمار الرياضي في مصر، عبر الاستعانة بالخبرات الإدارية والفنية والتنظيمية والعلمية في البرتغال.