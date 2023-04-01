«كابيتانو مصر» يواصل اكتشاف المواهب الكروية في مراكز أسيوط

يواصل مشروع أبطال «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظة أسيوط، التدريبات على ملاعب مركز شباب ناصر بالوليدية بحي شرق أسيوط، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم واستمرارية مشروعات اكتشاف المواهب الرياضية.

اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات

وقال الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في تصريحات له، إن المشروع يضم مواليد 2008، ويهدف إلى تنمية وتطوير المهارات الكروية للمشاركين وتحقيق أهداف المشروع، من خلال انضمام اللاعبين إلى الأندية المحلية والعالمية، في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بكافة المشروعات التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

رعاية الموهوبين

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مشروع «كابيتانو مصر» يأتي ضمن باقة البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم في حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة في احترافهم في الأندية الرياضية، ليكونوا نواة لقوام المنتخبات الوطنية مستقبلاً.