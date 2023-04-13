وزير الرياضة يلتقي نظيره الكونغولي لبحث التعاون المشترك (صور)

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، François KABULO MUANA KABULO، وزير الرياضة والترفيه الكونغولي لبحث التعاون المشترك بين مصر والكونغو في المجال الرياضي.

عمق العلاقات الودية بين مصر والكونغو

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على عمق العلاقات الودية بين مصر والكونغو، كما أكد على الاهتمام بتكثيف الأنشطة الرياضية المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال الرياضي والتدريب والخبرات الفنية والإنشاءات الرياضية ودراسة إمكانية إقامة معسكرات رياضية للرياضيين الكونغوليين في مصر وللرياضيين المصريين في الكونغو في مختلف اللعبات.

تفعيل مذكرة التعاون بين مصر والكونغو

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تفعيل مذكرة التعاون بين مصر والكونغو في المجال الرياضي.

ومن جانبه، وجَّه وزير الرياضة والترفيه الكونغولي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حسن الاستقبال والترحيب، معبرا عن إعجابه الشديد بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والبنية التحتية الرياضية التي تؤهل مصر لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.