أهالي مطروح يتبرعون بمليوني جنيه لإنقاذ طفل يعاني من ضمور العضلات

في تحرك سريع من أهالي مطروح، تبرع أبناء عدة قبائل بالمحافظة لإنقاذ طفل يدعى يحيى المحفوظي، 3 سنوات، مصاب بمرض ضمور العضلات والذي يعاني منه منذ ولادته، وبلغت جملة التبرعات مليوني جنيه.

«يحيى» طفل يعاني من ضمور العضلات

وقال عبدالرحمن المحفوظي، والد الطفل يحيى، إن ابنه يعاني من مرض ضمور العضلات منذ ولادته، وخلال الفترة الأخيرة أكد الأطباء احتياجه لحقنة تبلغ تكلفتها مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف المحفوظي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه نشر برفقة عدد من أصدقائه استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل معه أهل الخير من أبناء المحافظة، وقاموا بتحويل التبرعات له، متابعا: «أشكر كل أهل الخير ممن استجابوا، وكل من تحرك معي وساهم ولو بكلمة طيبة من محافظة مطروح، ولا أستطيع أن أوفيهم حقهم».

تحرك سريع من أهالي مطروح

فيما قال سعد أبو شيتا، شيخ قبيلة عميرة بمطروح، وأحد المتبرعين، إن أهل مطروح أهل خير، وعندما سمعنا عن حالة الطفل يحيى واستغاثة والده لعدم تمكنه من شراء علاج لمرض الضمور العضلي الذي يعاني منه الطفل «اعتبرناه ابننا وبدأنا في جمع التبرعات والحمد لله الذي قدرنا على المساهمة ولو بجزء بسيط لهذه الحالة».

كما تبرع شريف حليو، رجل أعمال من قبائل الجميعات بمحافظة مطروح، في إطار حملة التبرع التي بدأها أهالي مطروح، موضحا أنه يجب التحرك سريعا لإنقاذ الحالات الإنسانية بمطروح والتي تحتاج التدخل السريع للعلاج.

بداية الاستغاثة لعلاج الطفل

وفي ذات السياق، أكد مسعود السرحاني، أحد أهالي مطروح، أنه فور علمه بحالة الطفل وإصابته بمرض ضمور العضلات، بدأ هو وصديق له يدعى عادل علواني في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعوة أهل الخير للتبرع، وبالفعل استجاب عدد كبير من الأهالي للحالة، وبدأت عمليات التبرع من قبائل المحافظة، ووصل إجمالي المبلغ لـ2 مليون جنيه، في حين أن الطفل يحتاج لـ مليون و700 ألف جنيه فقط، مضيفا: «باقي المبلغ بعد العلاج هو رزق الطفل، وهو ليس جديدا على أهل مطروح ما فعلوه مع يحيى، دائما ما يستجيبون للحالات الإنسانية المختلفة».