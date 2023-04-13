قافلة مجانية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية حلازين في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي الوحدة المحلية لقرية حلازين غرب مرسى مطروح والتي تستمر على مدار يومين، بمتابعة من رئيس القرية وتوفير جميع الاحتياجات لتسهيل مهمة القافلة.

تخصصات القافلة الطبية

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، إن القافلة تشمل أطباء من تخصصات «التخدير، والباطنة، والصدر، والعظام، والجلدية، وطب وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والنسا والتوليد، والرمد، والمسالك البولية، والأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة وتحت إشراف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

كشف طبي وعلاج بالمجان

وأكد «عبد المجيد»، في بيان له، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وتوفر تحويل الحالات الملحة للمستشفيات لإجراء أي عملية جراحية بالمجان، والعمل علي تذليل الصعاب أمامهم لأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان لجميع أهالي القرية الواقعة في الصحراء علي الخط الغربي.

تحقيق أكبر استفادة من القافلة

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح لرئيس قرية حلازين بضرورة اعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان علي صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية أمام أكبر عدد من أبناء القبائل المقيمين في القرية.