«زين» طفل يعاني من ورم على المخ وآخر في الغدة الكلوية.. «محتاج علاج سريع»

يعيش الطفل «زين» لحظات مؤلمة وموجعة، بسبب مرض تمكن من جسده وأثر على حالته الصحية، ورغم أن والده وأهله طرقوا به أبواب الأطباء، إلا أن حالته صعبة وتكاليف العلاج أكثر من قدراتهم.

يعاني «زين السيد» البالغ من العمر سنة وبضعة أشهر، من مرض ورم علي المخ، وورم في الغدة الكلوية، اكتشفوه بعدما سقط على الأرض، فذهبوا به إلى الطبيب الذي طلب أشعة ورنين على المخ والأعصاب، وفقا لما قاله «السيد محمد»، والد الطفل في تصريحات لـ«الوطن».

واستكمل «السيد» ابن المطرية بمحافظة الدقهلية: «الطبيب قالي الورم اللي ظاهر قدامي ده غريب، استحالة يكون من السقوط على الأرض، وطلب مني عمل أشعة».

زين يحتاج إلى تدخل طبي في أسرع وقت

وأضاف «سيد»، أن الطبيب توصل لتشخيص مرض ابنه بورم في المخ، ويحتاج إلى تدخل طبي في أسرع وقت، فمرضه صعب ويحتاج لعلاج مكثف.

وطالب أن يدخل ابنه أي مستشفى حكومي لعلاجه على نفقة الدولة، خاصة أن المرض في مكان حساس ويحتاج الكثير من النفقات التي لا يقدرون عليها، معقبا: «نفسي ابني يتعالج ويرجع طفل طبيعي ويتخلص من المرض ده، ونتخلص من اللحظات الصعبة اللي عشنا فيها».

وأكدت التقارير الطبية أن الطفل مصاب بورم خبيث بالغدة فوق الكلوية بالمرحلة الرابعة، ويحتاج إلى جلسات العلاج الكميائي، وإصابته بورم على المخ.