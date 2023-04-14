حياة كريمة تنظم إفطارا جماعيا لـ350 طفلا يتيما في سوهاج.. توزيع هدايا وألعاب

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، بهدف تخفيف معاناة الأطفال اليتامى وإسعادهم في هذه المناسبة الخاصة، وشملت الاحتفالية العديد من الفقرات المتنوعة ومسابقات وألعاب ترفيهية وفنية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الحاضرين.

ويأتي تنظيم الاحتفالية بمناسبة يوم اليتيم، ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسة، في دعم ورعاية الأطفال اليتامى وتخفيف معاناتهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمحبة والتقدير في المجتمع.

وقال محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، إن احتفالية أطفال الأيتام شارك فيها 350 طفلا وطفلة، ونظم متطوعي المؤسسة العديد من الفقرات الفنية والثقافية والترفهية للأطفال، ما أدخل في نفوسهم السعادة والفرحة.

وأضاف «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى عمل بعض العروض الفنية والترفيهية، كما جرى توزيع هدايا قيمة على جميع الأطفال، موضحا «حرصنا على تناول الإفطار مع الأطفال على مائدة واحدة، حيث تم تجهيز الوجبات الساخنة، وعلب الحلوى».

توزيع الألعاب لكل طفل

أشار الدكتور «هشام الحداد» منسق عام مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، إلى أن الأطفال أعربوا عن مدى سعادتهم أثناء اللقاء، خاصة بعد توزيع الألعاب لكل طفل، ومزاحهم ولعبهم مع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، الذين رسموا الألوان والأشكال على وجوههم، وظلوا يتبادلون الحديث معهم.

وأوضح «الحداد»، أن مؤسسة «حياة كريمة» تقدم العديد من الخدمات الإنسانية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في المحافظة، ومنها الأيتام والمساكين والمحتاجين، إذ تسعى دائما إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة، وتمكينهم من الحصول على حياة كريمة ومستقرة.