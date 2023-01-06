بالأرقام.. تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» في 7 مراكز بسوهاج

انطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمرحلتها الأولى بمحافظة سوهاج في 181 قرية داخل 7 مراكز، هي: طما والبلينا ودار السلام والمراغة وساقلتة والمنشاة وجرجا، لتنفيذ مشروعات تنموية تغير مختلف النواحي التنموية بالمحافظة» وفقًا لحديث شريف أبو سحلي، مسؤول مبادرة حياة كريمة بسوهاج لـ«الوطن»، إذ كشف عن مشروعات المبادرة بسوهاج.

مشروعات حياة كريمة بسوهاج

تنشر«الوطن» مشروعات حياة كريمة بسوهاج بالأرقام، بحسب حديث «أبو سحلي»، كما يلي:

- إنشاء 764 مشروعًا للصرف الصحي.

- 48 مركز شباب.

- 30 مجمعًا زراعيًا.

- 13 مجمعًا زراعيًا.

- 10 مجمعات زراعية.

- إنشاء 30 مجمعًا حكوميًا.

- إنشاء 370 طريقًا.

- إنشاء 232 مدرسة.

- إنشاء 32 وحدة للتضامن الاجتماعي.

- 4 أسواق حضرية.

- 12 وحدة إطفاء.

- 18 وحدة ري.

- 20 مشروعًا للإسكان.

- تبطين 104 ترع.

- 3 محطات غاز طبيعي.

- 154 وحدة صحية.

- 25 مركزًا طبيًا

- 8 مستشفيات مركزية.

حصر مستحقي الإعانات العاجلة بسوهاج

كما وضعت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، تسجيلًا للمواطنين المستحقين للإعانة المالية العاجلة بالتضامن الاجتماعي، فضلًا عن مستحقي الدعم العيني من كراتين مبادرة الخير.