مدير أوقاف حلوان: الاحتفال بيوم اليتيم من صميم تعاليم الدين الإسلامي

شارك الكاتب الصحفي «محمود بكري»، عضو مجلس الشيوخ، في احتفالية تكريم الأطفال الأيتام بقصر الأميرة خديجة بحلوان تحت عنوان «يوم الفرحة»، الذي تقيمه مؤسسة «كُن إنسانًا»، للتنمية والرعاية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال «بكري»، خلال كلمته التي ألقاها على هامش الاحتفالية، إنه بالفعل يوم فرحة، موجها شكره ودعمه للفقرة الاستعراضية التي قدمها فريق الأمل للصم والبكم، مضيفًا أن تلك المناسبة تهدف لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام حتى صار هذا اليوم عيدًا لهم، ينتظره الأطفال من عام لآخر، للاستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يقصدونهم من كل مكان، ولابد أن نشارك فيه جميعًا.

الاحتفال بيوم اليتيم من صميم تعاليم الدين الإسلامي

ومن جانبه قال الدكتور السيد حمودة، مدير أوقاف حلوان، إن الاحتفال بيوم اليتيم، من صميم تعاليم الدين الإسلامي العظيم، مشيرا إلى أن علي المجتمع أجمع أن يقدم أفضل ما عنده لأنهم رجال المستقبل، ضاربا المثل برجال أيتام صنعوا التاريخ، على رأسهم النبي الصديق محمد صلى الله عليه وسلم، وأبى هريرة، والإمام البخاري، والإمام الشافعي.

وانطلقت فاعليات حفل تكريم الأطفال الأيتام بقصر الأميرة خديجة بحلوان بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقدم الحفل برنامجا متميزا يهدف لإسعاد الأطفال الأيتام بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، التابعين للإدارة التعليمية، وبعض نزلاء دور الأيتام بحلوان، على أن تتولى المؤسسة تقديم هدايا للأطفال، بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن بالقاهرة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير مديرية الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية والشخصيات العامة.