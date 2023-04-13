مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. روبي تُقدم بلاغا ضد خطيب مسجد تل شبورة

أحداث ومفاجآت عدة، شهدها مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، وذلك بعد وفاة الطالبة «سلمى عثمان» على يد «سامر» ابن أحمد بدير «ضرغام دهيشة»، خاصة وأنّ هناك حملات إلكترونية تسعى لتشويه صورة القتيلة، وأنها كانت تُثير مشاعر القاتل، وذلك في ضوء محاولات إنقاذه من الإعدام.

وفوجئ أهالي قرية تل شبورة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، بسبب خطبة «الشيخ نوارة» خطيب مسجد القرية، والذي برر جريمة القتل، حيث قال إنّ: «الموبايلات تصنع الفتنة بين الشباب، وجريمة قتل سلمى لها دوافعها، حيث إنّ البنت أثارت مشاعر الشاب، ويجب أنّ تكون هناك رقابة شديدة على الفتيات، وسحب الموبايلات منهن، وهذا لا يُسمى حرية».

وأثار الشيخ، غضب المُصلين، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، لا سيما وأنّ مصطفى حشيش «عثمان» والد القتيلة كان موجودًا داخل المسجد خلال الخطبة، حيث طالبه بأنّ يكف عن هذا الحديث الذي يعمل على تشويه ابنته، واحتد الحوار بينهما، حتى تدخل باقي الناس وانفعلوا على الخطيب أيضًا.

انفعال الخطيب على المصلين داخل المسجد

وانفعل الخطيب عليهم، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، حيث طالب الناس بضرورة الصمت واحترام الخطبة، ومن يعترض على آرائه عليه الخروج من المسجد، حيث هدده محمود عبد المغني بتحرير شكوى ضده في وزارة الأوقاف.

وسمعت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، الخطبة من خلال الميكرفون، والتي أعربت عن استيائها الشديد من آراء الخطيب، والتي اعتبرته جريمة، حيث تقدمت ببلاغ ضده لوزارة الأوقاف.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، ومحمود عبد المغني، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، وبسمة، وإدوارد، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.