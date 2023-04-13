مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21.. نهلة سلامة تستغل مقتل الطالبة سلمى

تتصاعد أحداث مسلسل حضرة العمدة منذ مقتل الطالبة سلمى ومحاولة أسرة القاتل إخفاء الجريمة، حيث شهدت الحلقة 21 محاولة نهلة سلامة في تشويه صورة القتيلة ومحاولة روبي إيجاد المتهم.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 21.. نهلة سلامة تشن حملة إلكترونية ضد القتيلة

ونجح إدوارد في الحلقة 21، في سرقة هاتف القتيلة؛ إذ عثر في هاتفها على مجموعة من صورها الخاصة وهي داخل منزلها، ومقاطع رقص واستغلتها نهلة سلامة «نعمات - الدكتورة المتشددة» ضمن حملتها الإلكترونية، لتشويه صورة البنت، ونشرها عبر صفحات القرية وشعرت بسعادة كبيرة بعد وقوع تلك الصورة تحت يديها، إذ تساعدها في تنفيذ مخططها بإشعال الفتنة داخل القرية؛ إذ باتت تنشر مزاعم وأخبار بأن القتيلة كانت ذو أخلاق سيئة، وتمارس أعمال منافية للآداب، و«سامر» كان يسعى للزواج منها إنقاذًا لسمتعها.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

تأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.