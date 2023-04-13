سلوى عثمان: انتظرونى بمفاجأة في الحلقة 28 من جعفر العمدة

نجاح كبير تعيشه الفنانة سلوى عثمان خلال شهر رمضان الجارى، حيث إنها تشارك فى الموسم الدرامى بـ3 مسلسلات برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتظهر كضيفة شرف فى مسلسل «جعفر العمدة» مع محمد رمضان، بالإضافة إلى دورها فى مسلسل «سوق الكانتو» مع المخرج حسين المنباوى، ومسلسل «جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم.

وقالت سلوى عثمان لـ«الوطن»: «سعيدة برد فعل الجمهور على أدوارى بمسلسلات رمضان، فكل عمل قدمته خلال الشهر الكريم مختلف عن الآخر، وهذا ما حمسنى للمشاركة فى أكثر من عمل، منها (جعفر العمدة)، فالمسلسل متصدر التريند يومياً، فهو من الأعمال المهمة التى شاركت بها، وسوف أظهر فى المسلسل حتى عرض الحلقة الـ28، وبالرغم من أن ظهورى كضيفة شرف، ولكنى شعرت بأهمية الدور منذ اللحظة الأولى، وسواء كان الدور صغيراً أو كبيراً فإننى أقدمه من قلبى، وهذا ما وصل للمشاهدين».

دورى في جت سليمة به لمحة كوميدية نالت إعجاب الجمهور.. ومسلسل سوق الكانتو قريب لقلبي

وأضافت سلوى عثمان: «ما شجعنى على مسلسل (جعفر العمدة) المخرج محمد سامى، فيعتبر المسلسل التعاون الرابع الذى يجمعنا، فهو مخرج متميز ويقدم أعمالاً رائعة لها قيمتها وتعيش لسنوات طويلة، كما أنه توجد «كيميا» خاصة بينى وبين محمد رمضان، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الفنانين الكبار المهمين منهم هالة صدقى، فقد قدمت الدور بشكل مميز».

وعن دورها بمسلسل «سوق الكانتو» قالت: «دورى فى مسلسل سوق الكانتو مختلف تماماً، وهى سيدة أهم شىء هو مصلحتها فقط وبه لمحة من الشر، وهذا الدور تطلب تحضيرات عدّة قبل تصويره، ولكنه مميز فى مشوارى الفنى وقريب لقلبى».

وتشارك الفنانة سلوى عثمان بمسلسل «جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم، التى تجسد دور زوجة أبيها، وقالت عن الدور: كانت الكواليس ممتعة، وبها الكثير من الكوميديا والضحك، وأهم ما يميز الدور أنه مختلف عن الذى قدمته فى رمضان، دورى فى «جت سليمة» به لمحة من الكوميديا التى نالت إعجاب الجمهور، «أهم شىء أن تكون كل الأعمال قد نالت إعجاب المشاهدين حتى لو كان الدور به لمحة شر، لأن هذا يعتبر شهادة النجاح بالنسبة لى، وأتمنى أن أظل عند حسن ظن الجمهور باستمرار».