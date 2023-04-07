مجموعة متميزة من المسلسلات الدرامية المتنوعة خلال موسم رمضان 2023، وتتنوع بين الأعمال التاريخية والدينية والاجتماعية والكوميدية، تتسابق القنوات لعرضها عبر شاشتها، ومع انتصاف شهر رمضان، فقد انتهى عرض عدة مسلسلات من فئة الـ15 حلقة، ويجري عرض مجموعة أخرى جديد، وهو ما دفع الجمهور للبحث عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC وDMC دراما.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC وDMC دراما وتوقيت الإعادة وتردد القناة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC وDMC دراما

تشمل قائمة مسلسلات رمضان 2023 عبر قنوات dmc التالي: «الصفارة، تحت الوصاية جعفر العمدة، سوق الكانتو، علاقة مشروعة، كشف مستعجل، رسالة الإمام».

وجاءت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 على قناة DMC دراما في النصف الثاني من شهر رمضان، بديلًا لمسلسل الصفارة وتكون مواعيده على النحو التالي: بداية العرض الساعة 7:54 مساءً والإعادة الساعة 12:45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما، تكون على النحو التالي:

يعرض الساعة 10:15 مساءً، والإعادة الساعة 5:00 صباحًا، والإعادة الثانية 9:45 صباحًا.

ويذاع الساعة 6:15 مساءً على قناة DMC دراما، ويعاد للمرة الأولى في 1:30 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 على قناة DMC دراما، جاءت على النحو التالي: الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي: بداية العرض الساعة في تمام الساعة 11:30 مساءً، وتعاد في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة dmc في النصف الثاني من رمضان، ويبدأ عرضه اليوم الساعة 11.30 مساء، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام في رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي: الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا.

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 34.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD

التشفير: قناة مفتوحة.

اسم القناة على جهاز الاستقبال «الرسيفر»: dmc drama

تردد قناة DMC

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6