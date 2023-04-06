فنانات عن أدوارهن في دراما رمضان: عبرنا عن نماذج موجودة.. والست المصرية «عمود البيت»

أدوارهن خطفت أنظار الجميع فى مسلسلات رمضان 2023 لجرأتها فى طرح مشكلات المرأة وهمومها وتسليط الضوء على نجاحاتها فى عدة مجالات.. وأبرز شخصية علقت فى أذهان الجمهور «الحاجة صفية» الشهيرة بـ«صفصف»، التى قدمتها الفنانة هالة صدقى فى مسلسل «جعفر العمدة»، لإتقانها الشديد للشخصية والحس الكوميدى الذى أضفى جاذبية على الشخصية، وتحدثت الفنانة هالة صدقى عن تجسيدها شخصية «صفصف» خلال حديثها لـ«الوطن» قائلة: «شخصية الحاجة صفية موجودة بالفعل فى مجتمعنا، وأنا لدىّ صديقة لها نفس التركيبة، والحقيقة أن الشخصية قريبة منى لأننى تلقائية، ولا أقوم بتجميل الكلام مثلها، ودائماً ما ينتابنى الشعور بالغضب الذى سرعان ما يتحول إلى هدوء، وأنسى كل ما حدث، أو بمعنى أصح (بفضل أزعق وأنزل على مفيش)».

هالة صدقي: لم أتوقع نجاح شخصية «صفصف»

أسباب مختلفة جذبت هالة صدقى لتجسيد شخصية صفصف منها قيامها بتربية ولديها على الرجولة والشهامة والخير، خاصة أنها وزوجها «عبدالجواد» كانا من كبار السيدة زينب، وحينما توفى الزوج أصبحت «صفصف» عمود البيت، وحافظت على ابنيها المعلم سيد، وجعفر العمدة، وانطلاقاً من البناء الدرامى للشخصية، لمست هالة مؤشرات نجاح تلوح فى الأفق جعلتها لم تتردّد لحظة فى الموافقة على تجسيد الشخصية.

لم تتوقع «هالة» أن شخصية صفصف سوف تحقق هذا النجاح الكبير: «توقعت أنها ستُحدث ردود فعل جيدة، ولكن ليس بهذا الشكل والوصف، ولكن المخرج محمد سامى هو الوحيد الذى توقع نجاح الشخصية بهذا الشكل الجماهيرى».

مي كساب: أنا مختلفة عن شخصية «ثريا»

تألقت الفنانة مى كساب هذا العام خلال مشاركتها فى مسلسل «جعفر العمدة» حيث جسدت دور الزوجة الأولى «ثريا» وتفاعل الجمهور معها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحدثت «مى» عن تجسيد شخصية «ثريا» التى تعاطف الجميع معها قائلة إنها ترفض أن تكون زوجة ثانية فى حياتها العادية، وذلك على عكس شخصية «ثريا» التى تزوج زوجها عليها 3 مرات: «هناك حالات يجوز للرجل الزواج فيها على زوجته، منها أن تكون الأخيرة لا قدر الله غير قادرة على الإنجاب أو لديها مشكلة ما، ولكن عن نفسى لا أقبل أن أكون زوجة ثانية مهما حدث، فهذه مسألة مرفوضة بالنسبة لى إنسانياً وعاطفياً».

نيللي كريم: أحب تجسيد المرأة القوية

لم تخلُ دراما رمضان من إظهار بطولات المرأة الصعيدية وقدرتها على تحمل الأمور والمسئولية فى مختلف مراحل حياتها، وهذا ما جسده مسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللى كريم التى أبرزت مدى قدرة المرأة سواء الصعيدية أو غيرها على الدفاع عن حقها، وقالت نيللى لـ«الوطن»: «نادرة سيدة صعيدية قوية، وأنا أعشق السيدة القوية فى الدراما التى تواجه وتعانى ولكنها فى الأخير تحصل على حقها مثلما حدث مع شخصية فاتن، العام الماضى، فى مسلسل فاتن أمل حربى».

«يسرا»: السيناريو الضعيف يظلم قضايا المرأة

وظهرت الفنانة يسرا هذا العام بشخصية درامية مختلفة فى مسلسل «١٠٠٠ حمد الله على السلامة»، حيث تجسد شخصية الدكتورة سميحة الحاصلة على دكتوراه فى لغة الجسد، وكانت تعتمد على زوجها فى كل شىء رغم سفره للخارج، ثم تنقلب حياتها بعد رحيل زوجها، وقالت يسرا: «سميحة تحولت وأصبحت تعتمد على نفسها وتتحمل مسئولية كل شىء فى حياتها لتكون قادرة على استكمال الرحلة». وأضافت «يسرا» أن قضايا المرأة فى المجتمع كثيرة، ولكن الاختلاف يكون فى طريقة التناول وطريقة معالجة القضية التى تتناولها الدراما: «هناك قضية مهمة للغاية ولكن الورق غير جيد فيفقد القضية قيمتها ويضعفها»، ووجهت رسالة إلى كل امرأة هى سند وعمود بيتها: «كونى قوية».