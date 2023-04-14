البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلوات الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة وحضور الشعب.

طقس يوم الجمعة العظيمة

وتكتسي الكنائس في يوم الجمعة العظيمة، بالشارات والستائر السوداء حزنًا على صلب المسيح، كما تختتم بهذا اليوم أسبوع الآلام، وتستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد يوم الأحد.

ويكون طقس الجمعة العظيمة، من أطول أيام الصلاة في الكنيسة حيث يستمر من الساعة 6 صباحا حتى الساعة السادسة مساءً.

أحداث يوم الجمعة العظيمة

شهد يوم الجمعة العظيمة، محاكمة السيد المسيح إذ حوكم 6 محاكمات 3 دينية وأخرى سياسية، وتم الحكم عليه بالجلد 39 جلدة والموت صلبا، بحسب المعتقد الكنسي.

وبحسب الإنجيل، فإن السماء أظلمت عند موت السيد المسيح على الصليب، وتصوم الكنيسة وشعبها في هذا اليوم، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة السادسة مساءً، ثم يفطر الأقباط في يوم الجمعة العظيمة على المأكولات الخفيفة، مثل الطعمية والفول النابت.

وكان القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدر بيانا لضوابط حضور الاحتفال بالجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي:

- تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة صباحًا، ولن يسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

- دخول المصلين من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.