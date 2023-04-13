وصية البابا تواضروس للمسيحيين قبل عيد القيامة.. صلاة يجب ترديدها

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وصية لجميع المسيحيين، خلال قداس خميس العهد اليوم، بأن يتمموها قبل عيد القيامة المجيد، قائلا: «أوصي كل إنسان بأن يقيم عهدًا جديدًا مع الله بدءًا من اليوم بقلب نقي».

واضاف البابا تواضروس، خلال عظته ضمن قداس خميس العهد الذي ترأسه بدير مارمينا العجائبي بكينج مريوط، غرب الإسكندرية، أنه يجب أن يُكرر كل إنسان صلوات أسبوع الآلام لأنها تُمثل روح أسبوع الآلام الذي يعيش معنا طوال العام.

صلاة يطالب البابا المسيحيين بترديدها

وعن الصلاة التي يجب ترديدها، فقال: «قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاقاً إلي بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح».

وفسر البابا تلك الصلاة، بقوله «قدّس نفسي وأضئ فهمي»، والتي تُعبر عن أيام البصخة، وفيها نطلب من الله أن يُقدس النفس بالصلاة، وأن يضيء الفهم بالكتاب وكلمة الله.

وأضاف: «اِجعلني شريكًا لنعمة أسرارك المحيية»، والتي تُعبر عن يوم خمس العهد، الذي أسّس فيه السيد المسيح سر الإفخارستيا، الذي هو قوام الكنيسة وصلواتها، لأنه بممارسة سر التوبة وسر التناول يصير الإنسان عضوًا حيًّا في جسد السيد المسيح.

وتابع: «لكي ما إذا ذُقت من إحساناتك» والتي تُعبر عن يوم الجمعة العظيمة، لأن إحسانات الصليب كثيرة، فهو يمنح خلاصًا وفداءً وقبولًا للتوبة وغفرانًا، ويمنح معونةً وتدبيرًا لحياة الإنسان وقوة.

تسبحة سبت النور

واستطرد بابا الإسكندرية، عن «أُقدم لك تسبحة بغير فتور»، والتي تُعبر عن تسبحة سبت النور، التي تجعل حياة الإنسان تسبحة على الأرض، وأفضل ما نقدمه لله تعبيرًا عن الشكر هو التسبحة، والتي تُمثل الشكل الرفيع للصلاة.

واختتم: «مشتاقًا إلى بهائك أفضل من كل شيء»، والتي تُعبر عن أحد القيامة، وفيها يشتاق قلب الإنسان إلى القيامة والتواجد في بهاء الله معه.