البابا تواضروس في قداس خميس العهد: المسيح علمنا التواضع في يوم الوداع

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه في يوم خميس العهد أتم السيد المسيح آخر عيد فصح، ثم غسل أرجل التلاميذ في مشهد عظيم انحنى فيه السيد لغسل أرجل تلاميذه، لافتاً إلى أنه «يتم طقس غسيل الأرجل ضمن صلوات قداس خميس العهد تذكارا للدرس الذي علمه المسيح لنا».

عظة البابا تواضروس في قداس خميس العهد

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته ضمن قداس خميس العهد الذي ترأسه بدير مارمينا العجائبي بكينج مريوط غرب الإسكندرية، أن السيد المسيح قد أسس سر الافخارستيا خلال ذلك اليوم بتناول جسده ودمه، لافتا إلى أنه علم تلاميذه كيفية عمل الروح القدس داخل الكنيسة.

وأشار إلى أن المسيح اختتم يوم خميس العهد، في بستان جثيماني بالصلاة الوداعية أو كما تسمى الصلاة الشفاعية التي تشفع فيها عن العالم أجمع.

أسرار في قداس خميس العهد

واختتم عظة قداس خميس العهد، بأن «الكنيسة وضعت صلوات البصخة لنعيش مع السيد المسيح أسبوع الآلام لتقديس النفس وإضاءة الفهم وفي يوم خميس العهد نطلب من الله أن يجعلنا شركاء في خدمة أسراره المحيية، لأنه في كل مرة يمارس الإنسان أسرار التوبة والاعتراف والتناول يتمتع الإنسان مع الله بالحياة والشركة معاه في أسراره المحيية».