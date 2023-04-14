مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. سحر تهدد مهرة بإبلاغ جابر بحقيقة ابنه حسن

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار، ذهاب سحر «مها نصار» خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22 إلى مهرة «ياسمين عبد العزيز» في الفيلا، وأخبرتها أنها السبب في كل ما وصلت إليه حتى اليوم، كما أن لها الفضل في تسمية حسن على اسم زيدان «ماجد المصري»، لتخبرها سحر أنها بحاجة إلى المال، لكن ترفض مهرة فتهددها سحر بإبلاغ جابر أن حسن ابنه وتأخذ منه المال.

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.