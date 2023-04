مسلسل ضرب نار.. ما مصير أحمد الغزي بعد الهروب بسبب تعاطي المخدرات؟

حظى الفنان الشاب أحمد غزي بتفاعل جماهيري قوي، بسبب مشاركته في مسلسل ضرب نار من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، حيث يجسد شخصية شقيق مهرة، الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وفي الحلقة الماضية التي عُرضت بالأمس، أنقذت مهرة شقيقها من الموت، بعدما سددت المبلغ المالي الذي طلبه منه (المعلم) الذي منحه المخدرات للاتجار فيها، وأثناء عودتهما إلى المنزل، نزل أحمد غزي من السيارة مهرولا، وطلب من شقيقته أن تنساه.. فما مصيره في الحلقات المقبلة؟

وعن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة on فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة on بقي أن تعرف أن المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.