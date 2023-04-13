رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

 مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. ياسمين عبدالعزيز تفتتح مصنع ملابس

كتب:

محمد أيمن سالم
11:39 م | الخميس 13 أبريل 2023
مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار

تفتتح مهرة «ياسمين عبد العزيز» خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22 مصنعها الخاص بالملابس وسط فرحتها الشديدة، بحضور زيدان «ماجد المصري»، ولولي «آيسل رمزي»، كما يذهب جابر «أحمد العوضي» لمقابلة جون «طارق النهري» ليبدأ رسميا العمل معه، ويمضى على العقد الخاص بالعمل.

 موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

 

اقرأ المزيد:

مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. الكوماندا يواجه أنور بعد عمله مع جون

مسلسل ضرب نار.. ما مصير أحمد الغزي بعد الهروب بسبب تعاطي المخدرات؟

مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. هل تنتقم سحر من مهرة بعد طردها من المصنع؟

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

مسلسل ضرب نار الحلقة 21.. أحمد العوضي يدخل في علاقة حب جديدة
بقلم محمد أيمن سالم