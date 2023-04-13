 مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. ياسمين عبدالعزيز تفتتح مصنع ملابس

تفتتح مهرة «ياسمين عبد العزيز» خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22 مصنعها الخاص بالملابس وسط فرحتها الشديدة، بحضور زيدان «ماجد المصري»، ولولي «آيسل رمزي»، كما يذهب جابر «أحمد العوضي» لمقابلة جون «طارق النهري» ليبدأ رسميا العمل معه، ويمضى على العقد الخاص بالعمل.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.