هل الليلة هي ليلة القدر؟.. وترية في يوم جمعة بالعشر الأواخر من رمضان

منذ مغرب الليلة الوترية الثانية من شهر رمضان 2023 التي توافق ليلة الجمعة، يتساءل الكثيرون، هل الليلة هي ليلة القدر أم لا، وذلك لما لليلة الجمعة من فضل فهي من أعظم ليالي الأسبوع.

هل الليلة هي ليلة القدر؟

قال ابن رجب الحنبلي عن ابن هبيرة «وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة، فهي أرجى من غيرها»، إلا أنه لا تأكيد على ذلك، فالمؤكد في السنة النبوية، أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الليالي الوترية منها.

وأكد علماء الأزهر الشريف في العديد من الخطب والخطابات، أنه لا يوجد تأكيد بشأن إن كانت هل الليلة هي ليلة القدر ووقتها، لأن الأصل أن هناك علامات لليلة القدر، والمؤكد في تلك العلامات، أن الشمس تكون في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، كما أن الليل يكون ساكنا، والرياح لطيفة، كما أن الإنسان يشعر في ليلة القدر بالسكينة والهدوء والسعادة.

كل يوم ليلة قدر لكل شخص

جدير بالذكر، أن كل ليالي شهر رمضان يمكن أن تكون ليالي قدر لكل شخص يدعو ويتضرع إلى الله ويتعبد فيها، أما ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم، فهي في العشر الأواخر من شهر رمضان وتحديدا في الليالي الوترية منها، والله سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر في تلك الأيام لحكمة، والحكمة من إخفائها هي أن يجتهد العبدفي كل تلك الأيام، فيحرص على قيامها والعبادة فيها.

العبادة والطاعات

ومن المهم أن يجتهد الشخص بالعبادة والطاعات في كل تلك الليالي، حتى يضمن أنه أدرك ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الأيام العشر الأواخر من رمضان يوقظ أهله وشد مئزره وأحيا الليل والاجتهاد في العبادة.