أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف عبر قناة الناس علامات ليلة القدر

كشف الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علامات ليلة القدر، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث رواه مسلم، إن الشمس تشرق صبيحتها بيضاء، لافتًا إلى أن رواية الإمام أحمد تقول إن الشمس تكون كطست «طشت» النحاس لا شعاع لها، مؤكدًا أن أهل الصحراء يمكنهم ملاحظة ذلك بشكل أكبر.

وأوضح «عويضة»، خلال لقائه مع برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه بسبب أضواء المدينة وتلوثها قد لا يستطيع الإنسان تمييز ذلك.

ليلة لا حارة ولا باردة وفيها نسيم

وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، يقول فيه: «هي ليلة طلقة بلجة»، أي لا حارة ولا باردة وفيها نسيم، مؤكدًا أن هذه الليلة لا يخرج شيطانها حتى يطلع فجرها.

وأكد الدكتور عويضة عثمان، أن بعض العلماء قالوا إنه لا يٌسمع في هذه الليلة نباح الكلاب، مشيرًا إلى أن هذا ليس عليه دليل، لافتًا إلى أن العلامة المهمة هي أن الله يفتح عليك في هذه الليلة بالدعاء وترى أن الله استجاب.