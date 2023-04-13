العشر الأواخر من رمضان 2023.. احرص على ترديد دعاء ليلة القدر

في اليوم الثاني من العشر الأواخر من شهر رمضان، ازدات التسأولات حول دعاء ليلة القدر، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي محرك البحث «جوجل»؛ إذ ذكرت دار الإفتاء المصرية دعاء النبي الكريم في ليلة القدر.

وعن بحث الكثيرين عن دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، طالبت دار الإفتاء المصرية، المسلمين في شتى بقاع الأرض بأن لا ينشغلوا بموعد ليلة القدر، بل يجب عليهم الحرص على الإكثار من الصلاة والذكر وقراءة القرءان الكريم وعمل الخير في هذه الليالي المباركة

«الإفتاء» توضح دعاء ليلة القدر

وحول تركيز المسلمين على العشر الأواخر من رمضان وترديد الدعاء الذي كان يقوله النبي في هذه الليلة الكريمة، أوضحت الدار أنه روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعن دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو بثته على قناة الدار بموقع «يوتيوب»: «كان أحد الصالحين يدعو ويقول اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا».

دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر

وهناك العديد من الأدعية التي يجوز للمسلم تردديها في العشر الأواخر من رمضان أو استخدامها في دعاء ليلة القدر ومنها:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)، رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

وعن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ)، رواه الترمذي (3505)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.