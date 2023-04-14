مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. راوية توافق على الزواج من «طه القماش»

شهدت الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو، تسارعًا كبيرًا في الأحداث، حيث عادت علاقة «طه القماش» الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة، و«راوية» التي تلعب دورها الفنانة مي عز الدين إلى طبيعتها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

وفي مشهد آخر، طلب «طه القماش» الزواج من «راوية» في أقرب وقت، وبعد موافقة «راوية»، يُسرع «طه» لإبلاغ أسرته.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الجمعة

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الجمعة الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

أبطال سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.