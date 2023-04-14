مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. رشاد يبدأ صراعا جديدا مع مستأجرى الدكاكين

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22 اشتعال في الأحداث بين شخصيات المسلسل، حيث يواجه طه القماش «أمير كرارة» تحديات جديدة من نوعها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

شهد سوق الكانتو، وهو سوق البالة، التي تدور أحداث المسلسل حوله شجار بين فتحي عبد الوهاب الذي يؤدي دور رشاد الحرامي، بينه وبين مستأجري الدكاكين بالسوق.

وطلب رشاد إيجارات الدكاكين من المستأجرين قبل المعاد، وأخذ المستأجرين يترجونه للانتظار عليهم وإعطائهم بعض الوقت لتجميع الأموال ودفع الإيجارات، إلاّ أن رشاد تشاجر مع المستأجرين ورفض كل الحلول وطلب الإيجارات في الحال على الرغم من ركود البضاعة في الأسواق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الجمعة الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

أبطال سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.