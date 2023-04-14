6 نقاط تحدد سنن يوم الجمعة بينها التبكير إلى الصلاة والتطيب

يبحث الكثيرون في يوم الجمعة المبارك عن سنن يوم الجمعة، من أجل القيام بها والسير على نهج النبي، صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة، منذ الاستيقاظ مبكرًا مرورًا بالتجهيز لصلاة الجمعة، والذهاب إلى المسجد، ثم ما بعد الصلاة.

سنن يوم الجمعة

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن يوم الجمعة في 6 نقاط، عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي:

- الاغتسال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».

سنن يوم الجمعة

- التبكير إلى الصلاة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول».

- التطيب:

ومن سنن يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «.. وأن يمس طيبا إن وجد».

- التسوك:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «.. وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد».

- لبس أفضل الثياب:

وسنن يوم الجمعة، قال تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد».

- الذهاب إلى المسجد مشيا:

قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة، وغسل وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها».