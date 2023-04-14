أعلنت النيابة الإدارية، مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، موضحة عددًا من التعليمات المهمة للمتقديم، أبرزها ضرورة مراجعة البيانات بكل دقة وفي حالة الاختلاف يجب إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع.

تفاصيل مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

‎‎وعن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، قالت النيابة الإدارية، في منشور رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ المقابلات تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

طرق الاستعلام عن مواعيد مقابلات المتقدمين

وحددت النيابة الإدارية، طرق الاستعلام عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، حيث دونت عبر موقعها الرسمي الإلكتروني عبارة «وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم يجب عليه إدخال الرقم القومي الخاص به من هنا ثم الضغط على كلمة بحث».

وفي إطار دورها الخدمي، ترصد «الوطن»، عددًا من الطرق المبسطة للاستعلام عن مواعيد مقابلات المتقدمين، في السطور التالية:

- الدخول على موقع النيابة الإدارية الإلكتروني الرسمي من هنا.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر لك التفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد إجراء المقابلة.

يذكر أنّ النيابة الإدارية، بدأت يوم السبت الموافق 3 مارس الماضي، في إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، في مقر رئاسة النيابة الإدارية، بميدان النجدة في مدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.