أسباب وأعراض فيروس حمى الضنك المنتشر في أوروبا.. تغير المناخ كلمة السر

حذر الخبراء، خلال الساعات الماضية من مرض «حمى الضنك» الذي انتشر بشكل كبير في أجزاء عدة من أوروبا بسبب تغير المناخ، وتسبب في ظهور بعوضة «النمر الآسيوي» حيث إن لدغتها تساعد في نقل المرض بين البشر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

فيروس «حمى الضنك»

وبحسب وكالة «بي إيه ميديا البريطانية، أصيبت أول سيدة بريطانية، البالغة من العمر 44 عاما، بمرض «حمى الضنك»، وذلك خلال رحلتها لقضاء إجازتها في جنوبي فرنسا، كما أنها أصيبت بمرض استوائي نادر خلال رحلتها إلى نيس جنوبي فرنسا، في سبتمبر 2022.

أعراض فيروس حمى الضنك

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن السيدة عانت من الحمى والصداع وآلام العضلات الشديدة والطفح الجلدي لمدة 3 أيام، بعد عودتها جنوبي فرنسا في اليوم السابق لظهور أعراض الحمى ولم تسافر إلى أي دولة أخرى.

يذكر أن عائلة السيدة التي تقيم معها قد عانت من «حمى الضنك» بعد أن ظهر عليهم الأعراض المماثلة للحمى، حيث انتقلت العدوى من خلال لدغة من البعوض الحامل لفيروس «حمى الضنك» على أجزاء الجسم، وعادة ما ينتشر بشكل كبير في المناطق الاستوائية في آسيا وأمريكا الجنوبية، ولكن تسبب تغير المناخ في الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة إلى زيادة انتشار بعوضة النمر الآسيوي، الناقل للفيروس، في جميع أنحاء جنوب أوروبا.

بداية ظهور الفيروس

يذكر أنه في سبتمبر 2022، أبلغت وكالة الصحة الإقليمية في فرنسا، عن إصابة 3 حالات منفصلة لفيروس «حمى الضنك» انتقلت محليا بين المواطنين داخل الأراضي الوطنية دون أن يسافر المصابون إلى الخارج.