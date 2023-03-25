ارتفاع الإصابات بـ«حمى الضنك» في سنغافورة.. وتحذيرات من خطورة انتشار المرض

أعلنت السلطات في سنغافورة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابة بحمى الضنك في البلاد إلى ألفى حالة، وذلك منذ بداية العام الجاري.

حذرت الوكالة الوطنية للبيئة، من أن خطورة انتقال مرض حمى الضنك في سنغافورة تظل مرتفعة إذ يسجل أكثر من مائة حالة أسبوعيا منذ بداية العام، وذلك حسبما نقلت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» السنغافورية.

يوجد 39 بؤرة نشطة لتفشى المرض

وأكدت الوكالة، أنه يوجد حاليا 39 بؤرة نشطة لتفشى المرض، موضحة أن أحد عوامل زيادة عدد الإصابات هو ارتفاع عدد البعوض الناقل للمرض بنسبة تزيد على 16% مقارنة بالعام الماضي.