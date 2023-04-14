رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس غدا احتفال عيد القيامة في مصر الجديدة

تحتفل الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، غدا، ومن المقرر أن يترأس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الاحتفال بالكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة، في الواحدة والنصف ظهرًا، بمشاركة الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل، والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر، ومدرب الصوت شريف الضبع.

الاحتفال بعيد القيامة

وتحتفل الكنائس المصرية بعيد القيامة المجيد، غدا، حيث تقيم الكنائس القداسات والصلوات استعداد للاحتفال بعيد القيامة يوم الأحد المقبل.

ويتراس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في العباسية، قداس عيد القيامة المجيد، غداً، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الأساقفة والآباء الكهنة.

ترتيبات قداس عيد القيامة

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات خاصة لتهنئة بعيد القيامة المجيد حيث اقتصرت التهنئة على الاتصال الهاتفي نظرًا لظروف الصوم، خلال شهر رمضان، كما أعلنت عددًا من الترتيبات الخاصة لحضور القداس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

فيما يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد القيامة، غدًا، بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك.