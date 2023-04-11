رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بعيد الفطر

استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكّد محافظ القاهرة أنَّ مصر نموذج فريد في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي محط أنظار العالم، مشيرًا إلى أنَّ مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن في عهده لم تشهده من قبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاحتفالات التي تملأ البلاد سواء دينية أو وطنية ويشارك فيها كل أبناء الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، وأكد محافظ القاهرة أنّض هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا ، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر.

مصر بلد السلام والأمان

وأكّد محافظ القاهرة أنَّ وجود هذا الوفد الذي ضم عددا من أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هي بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

نموذج العيش المشترك

وقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة والعاملين بالمحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري.

وأكّد رئيس الطائفة الإنجيلية أنَّ مصر نموذج للعيش المشترك، مشيرًا إلى أن التطوير العمراني الممتد وشبكة الطرق الجديدة بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر.

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نهنئكم ونهنئ جميع المصريين بعيد الفطر ونعتز ببلادنا الجميلة ونصلي من أجل كل المصريين وسلام العالم».