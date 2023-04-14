رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بـ خميس العهد: إعلان للحرية والسلام

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، بحضور النائب محمد الكومي، النائب مصطفى النجار، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية.

رئيس الإنجيلية: خميس العهد إعلان للسلام والحرية

قال رئيس «الإنجيلية» خلال كلمته بالاحتفال: «كل عام وحضراتكم بخير، نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث مفصلي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان الحرية والسلام لعالم تكبل بالخوف».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نحن اليوم مدعوون في وقت العشاء الرباني، للتأمل بشكل عميق في عمل الله الخلاصي والتحريري من الخطية، وفي غسل الأرجل نرى المسيح يقدم لنا رؤية للقيادة الخادمة».