جامعة طنطا تحصد المركز الثاني في دورة كرة القدم للطلاب الوافدين

حصد فريق الطلاب الوافدين بجامعة طنطا، المركز الثاني في الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين والتي عقدت مساء أمس، تحت عنوان كأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، النسخة الأولى، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 7 جامعات.

ممارسة الأنشطة الطلابية

وهنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الطلاب الفائزين، مؤكدا أن فوز الطلاب بالمركز الثاني يعكس ما توليه الجامعة من اهتمام بطلابها الوافدين، وحرصها الدائم على تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية لدورها في اكتشاف وتطوير المواهب.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فريق الطلاب المشارك ضم قصي عبد الرحمن المقيد بكلية الطب البشري، وعبدالله منصور المقيد بكلية الطب البشري، ومحمد حيدر المقيد بكلية طب الأسنان، وفتحي فضل الله المقيد بكلية الصيدلة، ومحمد شنان المقيد بكلية طب الأسنان، وعابد عبد الحفيظ المقيد بكلية طب الأسنان، وهمام عز الدين المقيد بالكلية طب الأسنان، وسليمان محمود سليمان المقيد بكلية الطب البشري.

دعم الطلاب الوافدين

وأضاف أن الجامعة تحرص على توفير كافة أشكال وسبل الدعم لطلابها الوافدين، موضحاً أن الطلاب الوافدين بالجامعة حققوا المركز الثاني عقب فوزهم على جامعة السويس بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، وجامعة الفيوم بهدفين مقابل هدف واحد، مشيدا بجهود الطلاب الفائزين.